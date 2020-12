tmw radio Pasculli rivive il gol del secolo: "Stupendo, l'Azteca è venuto giù"

L'ex attaccante Pedro Pablo Pasculli, argentino, ricorda così Diego Armando Maradona ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Questo in particolare il suo ricordo del "gol del secolo", la meravigliosa azione del raddoppio di Maradona nella sfida all'Inghilterra del 1986: "Palla al piede per settanta metri, e quando l'abbiamo visto partire, conoscendolo, sapevamo che non l'avrebbe passata e che avrebbe provato ad arrivare in porta. Con la sua forza fisica ha scartato inglesi come birilli, già correre 20-30 metri con la palla al piede è difficoltoso... Non aveva la palla incollata al piede, la teneva più avanti per schivare i calci degli inglesi, poi quando ha dribblato il portiere e ha messo dentro siamo scattati in campo e l'Azteca è venuto giù. Una cosa stupenda".