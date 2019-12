Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato così dell'ultima prova della Juventus, sconfitta dalla Lazio: "Cuadrado è stato riqualificato da Sarri e reinterpretato da laterale destro di difesa. Ieri è incappato in una giornata in cui non c'era con la testa. Bonucci? Quando correva all'indietro, andava piano. E' un centrocampo che se prendi i titolarissimi ,ci può stare. Con Khedira fuori, è uscito fuori Bentancur, ma altrimenti gli uomini sono contati. Rabiot deludente. Chi è abituato a vincere con un calcio diverso, fa fatica ad abituarsi ad idee nuove. Finora non mi aspettavo molto di più da Sarri, se teniamo conto che ha perso la prima partita a dicembre e ha superato il turno di Champions con due turni d'anticipo. E poi ha riqualificato certi giocatori. Forse tenendo Dybala e CR7 dentro dopo l'espulsione di Cuadrado è stato un rischio. Ancora comunque poca mentalità, anche se ha giocato ottimi 60 minuti".