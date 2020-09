tmwradio Polemiche sul braccio di Bonucci, Bergonzi: "No, è cambiato il regolamento"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi, al termine della partita tra Juventus e Sampdoria. Ecco le sue parole:

Come giudichi l’operato dell’arbitro?

“Il braccio di Bonucci è un po’ largo, ma il regolamento è cambiato e giustamente non è stato fischiato il rigore. Partita facilissima e correttissima, con una squadra superiore e una più debole che non ha lottato. Un sei e mezzo all’arbitro, che non si è quasi visto”.