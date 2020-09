tmwradio Pres, Lega Nazionale Dilettanti: "Abbiamo qualche sicurezza in più per tornare in campo"

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, ha parlato a TMW Radio in merito al protocollo da utilizzare per tornare in campo: "Abbiamo sempre detto che c'è necessità di garantire la salute dei partecipanti alle nostre partite. E non solo di calciatori e tecnici, ma pure di dirigenti, accompagnatori e chi dà il contributo perché le partite si svolgano. Mi pare però che con la Federcalcio si stia mettendo bene a punto la strategia, e molti presidenti erano un po' turbati: siamo convinti che fino ad ora qualcuno non sappia bene come stanno le cose. LND assieme alla FIGC fa delle proposte che poi vengono vagliate dall'organismo sanitario: oggi abbiamo qualche sicurezza in più".

