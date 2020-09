tmwradio Sconcerti: "Dzeko è un grande, sa perfettamente come integrarsi con CR7"

vedi letture

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Di seguito un estratto dell'intervista: "La Juventus con Dzeko al posto di Suarez perderebbe tanto? No. Dzeko è un grande giocatore e sa perfettamente come integrarsi con Ronaldo. Non ne ho mai fatto un problema tecnico, la Juve non ci perde niente. Prendendo Milik, poi, la Roma abbasserebbe di 9 anni l'età del proprio centravanti ed avrebbe un gran giocatore. Il Napoli l'avrebbe pure pagato di più se le cifre che leggo fossero confermate... Cavani costa troppo? Ma se costi troppo nessuno ti prende, e alla fine calano i soldi".