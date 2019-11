Le romane grandi protagoniste dell'ultimo turno di campionato e Mario Sconcerti, ospite di TMW Radio, ne ha parlato così ieri, in particolare dei goleador Immobie e Zaniolo: "Immobile ce ne accorgiamo adesso? Ha già vinto due classifiche dei cannonieri e questo potrebbe essere il terzo titolo. Vuol dire che sei eccezionale. Ronaldo per ora non ci sta riuscendo. Ha un gioco particolare, è lui che lancia se stesso. In Nazionale non rende quanto dovrebbe. E' un attaccante da campionato italiano. Zaniolo, non lo abbiamo avuto uno così in Italia. E' l'evoluzione del trequartista moderno, a partire da Rivera".

