Mario Sconcerti è intervenuto durante la trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio per fare il punto su alcune squadre di Serie A. Queste le sue dichiarazioni sul Napoli e sul Milan: "Entrambe possono salvare la stagione e trovando un posto in Europa League e soprattutto vincendo un trofeo. Il Napoli è l'esaurimento di una grande squadra costruita da grandi allenatori. Il Milan invece è una piccola buona squadra. C'è stato un grande cambiamento: con Ibrahimovic c'è un Milan diverso. È una squadra leggera ma elegante mentre il Napoli è una squadra esausta".

Su Napoli-Perugia: "La partita era semplice per gli azzurri. Demme è un giocatore ordinato, promettente ma non eccezionale, non so se è all'altezza del Napoli. Lobotka è un calciatore diverso, è più tecnico e più spavaldo che ama prendersi più responsabilità. Mertens quasi non c'è più. Mi aspetto delle risposte sul mercato in uscita".

