tmwradio Sconcerti: "Sarri, il futuro dipende dalla Champions. E c'è Pochettino libero..."

vedi letture

Ospite di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti parla del finale di stagione della Juventus e del possibile futuro di Sarri in sella alla panchina bianconera: "Dipende da come perdi in Champions. Se va ai quarti, avrà una sfida importante a Real o City. Se fosse eliminata, non ci sarebbe niente di male. ma avresti discretamente fallito la stagione. Allegri? L'ho sentito poco tempo fa e mi ha detto che è così ma mi sembra strano a questo punto della stagione. Mentre è libero un tecnico che piace molto a Ronaldo, Pochettino"