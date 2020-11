tmw radio Sconcerti: "Scarso equilibrio Inter è voluto. Fiorentina, errori irritanti di Iachini"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, con la conduzione di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L'intervista comincia dal girone dell'Inter in Champions League: "Io credo che rifletta quello che è il calcio del virus: si gioca senza pubblico, nessuno è in trasferta né in casa, è imprevedibile e Inter e Real Madrid, ma anche le partite della Serie A, ne sono la dimostrazione. Non possiamo giudicare coi vecchi parametri ma abituarsi ad essere più aperti".

Quanto rischia l'Inter stasera?

"Rischia tanto anche il Real Madrid eh!".

Può essere la spallata decisiva?

"Siamo abituati a giudicare il Bernabeu con i 100mila che ci stanno dentro... Qui si gioca semplicemente a pallone come se si fosse sulla spiaggia o in qualsiasi altro campo: conta solo cosa sono capaci di fare. Inter e Real sono due buone squadre, non grandi in assoluto. Può darsi che ci siano grandi sorprese, da una parte e dall'altra. Dispiace solo che dovrò registrare Atalanta-Liverpool, secondo me il vero match di stasera...".

Cosa dire dei problemi difensivi nerazzurri?

"A me piacerebbe chiederlo a Conte, con cui però è praticamente impossibile parlare. Rispondo volentieri, ma non ho la competenza che potrebbe avere lui. Quando metti Hakimi e Perisic sulle due fasce e Vidal davanti alla difesa, non è che dai tanto equilibrio, casomai lo togli. Quindi non c'è da meravigliarsi che i difensori, ad ora neanche i titolari, vengano superati dai palloni alle loro spalle. La perdita di equilibrio è stata voluta e cercata: se ci metti Young, D'Ambrosio o Candreva prendi meno gol. A centrocampo ci sono grandi giocatori, ma male assortiti. Certo, meglio così che con quelli della Fiorentina...".

Che ne pensa della fiducia a Iachini fino al Parma?

"Credo Commisso stia imparando giorno per giorno, e che si debbano spostare le attenzioni da lui. Commisso è il proprietario della Fiorentina, e non può essere così in discussione. Il problema è sempre tecnico: Iachini sta commettendo errori irritanti come per quanto riguarda Callejon. Da fiorentino vorrei chiedergli scusa: è da 10 anni che gioca in un modo, e sempre da titolare, e ora fa il centravanti... Gli vorrei dire che non la pensiamo tutti così. Ci sono altri errori di fondo: Bonaventura e Castrovilli non possono stare insieme con Amrabat. Bonaventura non poteva marcare Veretout a Roma, il francese così ti mangia. Così come Castrovilli non può stare su Pellegrini. Se non fai muovere Amrabat dall'area, poi, stai distruggendo tutti e tre".

Passiamo ad Atalanta-Liverpool.

"Sarà una gran bella partita, con squadre che hanno gli schemi più moderni in circolazione. Il Liverpool è in testa al campionato nonostante qualche difficoltà in più, ma ha trovato un giocatore come Jota. L'Atalanta sta cercando di prendere il meglio dalla linea che ha trovato, invece. Secondo me ci saranno molti gol".

L'Atalanta potrà trovare stabilità in Europa?

"Lo scorso anno hanno avuto il vantaggio di non essere troppo conosciuti. Adesso è addirittura imitata... Il Liverpool, per dire, nell'anno in cui ha vinto la Champions ha comunque perso col Napoli: sono generosi e per questo anche non imbattibile. Per questo penso se la giochino alla pari, naturalmente con il Liverpool che ha un paio di giocatori diversi".

Con l'Ilicic dell'anno scorso l'Atalanta può sognare in campionato?

"In questa Serie A possono sognare tutti. Non c'è una squadra perfetta, ma almeno cinque-sei sullo stesso piano. Potrebbe vincere l'Atalanta, così come la Roma, la Juve, il Milan o il Napoli... Questo è uno dei campionati più in bilico, per tante ragioni soprattutto la malattia e la mancanza di soldi che questa ha causato".