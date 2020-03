tmwradio Semplici: "I playoff scudetto non mi piacciono. Voglio allenare in A"

Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal, è intervenuto durante Stadio Aperto su TMW Radio per commentare la situazione particolare della nostra nazione. Queste alcune battute:

Sei d’accordo con l’ipotesi playoff per l’assegnazione dello Scudetto?

"È una cosa che non mi piace ma può essere che ci sia bisogno di ricorrere a questa soluzione per concludere il campionato".

Il tuo futuro sarà in Italia o all'estero?

"Ho avuto opportunità per allenare all'estero ma voglio aggiornarmi e rimanere in Serie A che è tornata ad un altissimo livello e molto competitiva".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Leonardo Semplici a TMW Radio!