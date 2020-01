TMW RADIO - Serena: "De Sciglio-Kurzawa da fare. Eriksen funzionale"

Aldo Serena, ex attaccante, su TMW Radio a 'Stadio Aperto':

Milan-Torino di Coppa Italia è un'ancora di salvataggio per i granata?

"Partita delicata per entrambe. Il Milan potrebbe ritrovare l'Europa attraverso la scorciatoia della Coppa Italia. Ha ritrovato la vittoria ma non un gioco scintillante, serve ancora molta strada per arrivare nelle posizioni europee della classifica. Per il Torino periodo disastroso, culminato con lo 0-7 in casa contro l'Atalanta. Pesa come un macigno su Mazzarri".

Si dice che dopo una sconfitta pesante, come lo 0-7, è meglio giocare subito...

"Di solito è così, ma per le partite di campionato mentre questa è una partita secca. Oggi gioca fuori casa e anche il Milan tiene molto a questa sfida. Non sarà per nulla facile passare il turno".

Lo scambio Paquetà-Bernardeschi tra Milan e Juve?

"Quando ci sono giocatori giovani, dalle qualità ancora inespresse, è sempre difficile. Cambiare aria potrebbe portarli a sbocciare e far rimpiangere le due squadre, ecco perché secondo me non conviene fare lo scambio".

Conte cambierà il suo 3-5-2 per Eriksen?

"Non credo abbia alcuna intenzione di cambiare modulo, Eriksen è funzionale al centrocampo a tre o cinque. È stato preso perché lo vuole mettere lì in mezzo, nella posizione di Sensi e Barella. I gol subiti nel finale? Più che un problema di concentrazione, magari sotto il profilo atletico i nerazzurri concedono troppo agli altri. L'Inter doveva rinforzare gli esterni e Young ha fatto subito bene all'esordio. La classifica? Anche le altre due lì davanti stanno tirando il freno, la Lazio negli ultimi venti giorni mi è sembrata meno brillante. Stanno faticando, non hanno il ritmo".

La Juventus continua a faticare...

"C'è un ritardo nell'assimilare gli schemi di Sarri, c'è forse anche una non convinzione in alcuni giocatori su dei ruoli chiave. Il trequartista per Sarri deve avere anche intensità in fase di non possesso: Ramsey e Dybala non hanno convinto a pieno lì. Secondo me non è solo un fatto motivazione".

Perché Emre Can non riesca a trovare spazio nella Juventus?

"Non lo so, è anche molto versatile come caratteristiche. Mi sembra si applichi ovunque. Lo scambio Kurzawa-De Sciglio? Lo farei. In alcune società di alto blasone alcuni giocatori non riescono a rendere, penso anche a Bernardeschi, che lo vedo un po' troppo impaurito".

Fossi in Piatek andresti via a prescindere? Qualunque sia la squadra?

"Il posto adesso è occupato, Ibrahimovic non lascerà spazio al polacco. Lui è giovane, se servito in un certo modo può far sempre bene. Quando una società non crede più in te conviene andar via, ma occorre scegliere la squadra giusta, una offensiva".

L'effetto Ibra?

"Forse è stato un errore della società in estate non prendere un giocatore di esperienza per guidare i giovani. Adesso c'è lui".

Come possiamo giudicare l'esperienza di Suso al Milan?

"Per due anni ha fatto molto bene. Ha caratteristiche non comuni, penso a quel movimento all'indietro verso il centro che gli avversari non riescono a limitare. Si è smarrito negli ultimi mesi e il tifo è contro. Sono convinto che se troverà tranquillità farà bene dove andrà".