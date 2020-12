tmw radio Sogliano: "Zaccagni sfrontato. Questo ciò che gli serve per il grande salto"

Il direttore sportivo del Padova, Sean Sogliano, ha parlato a TMW Radio anche di Mattia Zaccagni: "Me lo ricordo bene perché quando ero a Verona l'abbiamo preso per la Primavera, in un percorso con tanto di gavetta in C. La personalità non gli è mai mancata, sin da ragazzino aveva quel piglio anche un po' sfrontato, ma che in campo gli dava qualcosa in più. Oggi è cresciuto, ma è quella la caratteristica che serve per fare il salto di qualità".

