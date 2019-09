© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato a TMW Radio il giorno dopo la vittoria sulla Lazio, soffermandosi tra le altre cose anche su alcuni singoli: "Fares? Ha grandi margini di miglioramento. L'ho messo in un ruolo che conosceva in parte e poi ne sono uscite piano piano le qualità. ha attirato le attenzioni di grandi club e questo infortunio lo ha messo fuori causa. Tornerà il Fares di prima e può ancora migliorare".

Su Di Francesco: "Gli auguro di andare in Nazionale. Per ora è più pronto Petagna, che veniva da ottime annate all'Atalanta ma non con troppi gol. Ora ha un ruolo diverso, deve segnare e giocare più vicino alla porta. A forza di lavorarci, si vedono i risultati. E' maturato molto, gli è servito fare anche il rigorista. Poi ha trovato un ambiente che lo ha stimolato nel fatto di mettersi in discussione. Deve migliorare ma ha grandi prospettive, anche in chiave Nazionale".

Clicca sul podcast in calce all'articolo per riascoltare l'intervista completa a Leonardo Semplici!