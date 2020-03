tmwradio Stramaccioni: "Io vicino al Cagliari? Sono amico di Zenga e sono contento per lui"

vedi letture

Il tecnico Andrea Stramaccioni è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio. Ecco alcuni estratti: "E' un periodo un pò particolare. Ma serve rimanere positivi. Solo con questo sacrifico si potrà venire fuori da questa situazione".

Quanto è stato vicino al Cagliari?

"Sono amico di Zenga e sono contento per lui. Conosco il presidente Giulini, è una dirigenza che stimo molto. Sono contento per lui ma dispiace per Maran, che è uno dei più bravi. Non so cosa è accaduto alla squadra, quindi faccio solo un grande in bocca al lupo a Zenga".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Andrea Stramaccioni a TMW Radio!