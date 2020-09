tmwradio Tavecchio: "Europeo, non sarà facile. Ma la Nazionale è il motore del paese"

L'ex presidente federale Carlo Tavecchio è intervenuto ieru in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "La Nazionale è il motore del paese sotto l'aspetto dell'immagine, della comunicazione e sportivo. Tanto che ho ritenuto la mancata qualificazione ai Mondiali un problema talmente importante da farmi prendere alcune decisioni...".

Con un anno in più la squadra può lottare per l'Europeo?

"Non è un traguardo facile, teniamo presente che ho fatto sforzi politici enormi per avere le partite inaugurali, senza il rapporto con Ceferin non sarebbe mai successo. Sarà a Roma, e sulle ali di questo entusiasmo spero che i giovani rispondano alle aspettative. Non sarà semplice, visto che incontreremo l'Olanda".

C'è chi vede la Nations League come un problema...

"Sono tutte cose legate agli accordi economici: la UEFA ha bisogno di fare gli Europei, per esempio. Penso che invece sia interessanti vedere i riscontri di questa nuova nidiata di giovani in campo".