Il dirigente sportivo Pino Vitale è intervenuto ieri in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio. Questo il suo pensiero sullo sfogo di Conte di sabato: "Ha pisciato fuori dal vaso. Quelle cose poteva e doveva dirle ai diretti interessati, in una riunione in sede. Non dire pubblicamente che la società non sa fare nulla, è stato molto pesante. O vuole rompere, o non so, ma non credo abbia agito bene. Io sono dalla sua parte perché è un passionista e vive per il calcio, ma se deve fare così si compri una società e faccia tutto da solo. Il personaggio sicuramente è difficile, come allenatore però è un numero uno. Le cose fatte con l'Inter non le ha mai fatte: anche al Chelsea voleva giocatori, ma non si è mai schierato così. Credo sia a rischio licenziamento".

Come dovrebbe comportarsi la società?

"Se vogliono, potrebbero licenziarlo: è stato troppo pesante nei confronti della società. Più che Marotta e Ausilio, sarà il presidente ad avere tutto in mano. Essere rimbalzati così non fa piacere a nessuno".