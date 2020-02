vedi letture

tmw Raiola: "Futuro Ibrahimovic? Il cielo è il limite. Emozionante vederlo contro De Ligt"

Mino Raiola ha parlato in mixed zone al termine di Milan-Juventus. Su Ibrahimovic: "Il suo futuro da calciatore? Sky is the limit" è la breve risposta dell'agente dello svedese, che ha anche commentato la sfida con l'altro assistito Matthijs de Ligt: ""Abbastanza emozionante per me, perché vedo un'epoca nuova entrare e un'altra agli ultimi sgoccioli della carriera anche se questa carriera può durare altri 10 anni per Zlatan. Ma era bello vedere uno contro uno".