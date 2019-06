TMW - Retroscena Terzic, nuova proprietà viola seccata per l'acquisto

© foto di Giacomo Morini

Joe Barone e Rocco Commisso stanno facendo esplodere la felicità a Firenze. Un nuovo corso, possibili acquisti, un paio di grandi ritorni, fino alla possibilità di tenere Federico Chiesa per trasferirlo al centro del progetto. Sorrisi, foto e strette di mano con tutti. Ma c'è stato anche un momento di scintille per l'addio di Pantaleo Corvino, ufficializzato l'11 di giugno, dopo un incontro fiume.

CASO TERZIC - La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'acquisto di Aleksa Terzic, difensore della Stella Rossa di Belgrado, bloccato a maggio e congelato a inizio giugno per non occupare la casella da extracomunitari "libera". Corvino ha deciso comunque di continuare l'operazione per il difensore, assistito da Fali Ramadani - agente molto vicino alle cose di casa viola, da valutare con il nuovo corso - e (poco) protagonista con la maglia della Serbia under21.

DIRIGENZA SECCATA - Il problema non è tanto la cifra d'acquisto, circa 1,7 milioni di euro, né che il difensore abbia giocato solo due partite nella massima serie serba (mentre in Youth League sono arrivate cinque sconfitte e un pari, contro il Napoli) bensì che ora i viola non possano agire liberamente sul mercato e dovranno cedere un extracomunitario (Milenkovic?) per tesserarne un altro. Una bella gatta da pelare nella luna di miele di Firenze con la sua nuova proprietà.