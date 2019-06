TMW - Rivoluzione Empoli: Corsi fa cassa con le big alla carica delle stelle

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul mercato dell'Empoli. Non mancano i giocatori che lasceranno la formazione azzurra in scadenza in estate. Dovrebbero lasciare senza rinnovo Matias Silvestre, destinato Lecce neopromosso in Serie A, Afriye Acquah che ha estimatori all'estero. Poi Marcel Buchel, Manuel Pasqual, che ha ammesso di voler continuare a giocare e di essere pronto a proseguire anche fuori Italia. Gli altri sono Matteo Brighi e Levan Mchedlidze mentre Domenico Maietta resterà visto che è stata fatta valere l'opzione dopo le presenze stagionali.

Addii pesanti Fatto Giovanni Di Lorenzo al Napoli, su Francesco Caputo ci sono con forza SPAL e Lecce oltre che al Cagliari. L'Empoli sta per far partire anche Hamed Traorè: è fatta con la Juventus, lo girerà poi al Sassuolo. Gli azzurri fanno cassa, cosa già fatta con Jacob Rasmussen alla Fiorentina. E occhio pure a Rade Krunic e Ismael Bennacer, seguiti dal Genoa che sta per ufficializzare Aurelio Andreazzoli.

Poi gli arrivi Poi sarà tempo per gli arrivi, per gli acquisti. Senza fretta, come di consueto, anche se il presidente Corsi e il ds Accardi sono già al lavoro. Per una rosa giovane, con Bucchi in panchina. Per un nuovo ciclo, l'ennesimo. Per cadere e per ripartire ancora.