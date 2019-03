TMW - Rocchi: "Miglioramenti col VAR. Bene la central room a Coverciano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'arbitro Gianluca Rocchi è fra le personalità premiate questa sera a Montecatini in occasione del Premio Maestrelli. Queste le sue parole a TMW: "Sono molto onorato, quando ricevi un premio in ambienti così sono soddisfazioni e riconoscimenti per quanto fatto sul campo, ho lavorato duro. Centro VAR a Coverciano? È casa nostra, e se riusciremo ad avere una central room sarà un risultato straordinario e sarebbe come lavorare a casa. Già da un anno e mezzo simuliamo durante la settimana a Coverciano, e i colleghi erano entusiasti di poter lavorare tutti i giorni nello stesso spazio e confrontarsi perché il problema è l'uniformità. Valutazione sul lavoro? Sicuramente posso fare meglio, ma non voglio giudicarmi perché non ci riesco. Miglioramenti col VAR? Penso siano sotto gli occhi di tutti. Ero entusiasta e lo sono ancora, possiamo sbagliare perché siamo esseri umani ma credo che gli errori siano ridotti molto e le partite siano più corrette. Violenza nei confronti degli arbitri nelle giovanili? Da arbitro e papà di due bambini, pensare che qualche ragazzo venga picchiato la domenica mi dà fastidio. Al di là della vicinanza, penso sia l'ora di darsi una regolata. Chi picchia l'arbitro spesso è coetaneo dell'arbitro stesso, ed è una cosa incredibile. Ringrazio Gravina per le parole: il supporto della federazione è fondamentale. Non auguro a nessuno di rischiare un'aggressione. VAR in Champions? Accolta benissimo. Quando un arbitro ha qualità ed un supporto tecnologico, non puoi che esserne felice. Il numero poi è ristretto e le decisioni sono uniformi".