Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il trasferimento di Ricardo Rodriguez al Fenerbahçe rischia di saltare. La Federazione Turca, come affermato dallo stesso presidente del Fenerbahçe, ha bloccato il mercato del club per alcuni problemi col Fair Play Finanziario. Il club turco ha già fatto ricordo ma i tempi potrebbero essere lunghi. Come raccolto da TMW il PSV resta in attesa: il giocatore vorrebbe andare in Turchia ed aspetterà fino all'ultimo minuto, ma se la situazione non dovesse sbloccarsi, Rodriguez potrebbe quindi accettare l'offerta degli olandesi.