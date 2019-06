TMW - Roma, a un passo Nedelcearu: affare da 4 milioni di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ionut Nedelcearu, classe 1996 che milita in Russia, all'Ufa, è pronto per sbarcare in Italia. Confermati i rumors in terra rumena delle ultime ore, la Roma ha limato i dettagli per il Nazionale Under 21 rumeno. All'Ufa andranno 4 milioni di euro, cifra che pareggia la cessione record per il club di Oblyakov allo Spartak.