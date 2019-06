© foto di Federico De Luca

La Roma è pronta a fare sul serio per Jordan Veretout. Come riporta l'esperto di mercato di TMW, Niccolò Ceccarini, il club giallorosso avrebbe deciso di accelerare per il centrocampista francese della Fiorentina, obiettivo di mercato anche del nuovo Milan di Marco Giampaolo e sempre nel mirino del Napoli di Carlo Ancelotti.