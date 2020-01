© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizia ufficialmente in queste ore la nuova avventura in prestito di Mirko Antonucci, talento offensivo della Roma. Il giocatore in questo pomeriggio volerà in Portogallo per abbracciare il Vitoria Setubal. Domani visite mediche e firma per sei mesi di prestito secco.