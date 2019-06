TMW - Roma, Antonucci nel mirino del Genoa. Decide Fonseca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando la scorsa estate la Roma decise di concedere a Mirko Antonucci un'avventura formativa in Serie B, il Frosinone, il cui ds ai tempi era Stefano Capozucca, s'interessò al giovane attaccante salvo poi dover cedere il passo al Pescara. Dodici mesi dopo ancora Capozucca, questa volta nelle vesti di uomo mercato del Genoa, sembra essersi fatto avanti per il ragazzo che, rientrato nella Capitale dopo l'avventura al Delfino, dovrà capire quale sarà il suo futuro per quanto riguarda la stagione 2019/2020. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione Antonucci dovrà prima essere valutato dal neo tecnico capitolino per una sua permanenza in giallorosso e solo successivamente verranno valutate altre opportunità. Fra le quali, oltre a quella del Sassuolo emersa da tempo, c'è anche il nuovo Genoa di Stefano Capozucca.