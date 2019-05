TMW - Sassuolo, occhi su Mirko Antonucci del Pescara

Mentre la Roma punta Sandro Tonali e il Brescia lavora per strappare Mirko Antonucci come contropartita nell'operazione il nome dell'attuale attaccante di Pescara è finito nel mirino di un altro club di Serie A. Si tratta, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, del Sassuolo di Roberto De Zerbi che sta seguendo con interesse il talento scuola giallorossa. Da non escludere, però, anche l'ipotesi che vede Antonucci rimanere nella Capitale. In questo senso molto dipenderà dalle scelte del tecnico della Roma per la prossima stagione.