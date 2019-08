TMW - Roma, Batshuayi il nome di Fonseca per l'attacco. Kalinic alternativa

Fonte: Andrea Losapio

La Roma continua a monitorare il mercato per rinforzare l'attacco. Dopo il rinnovo di Dzeko, il club cerca infatti un rinforzo per completare il reparto avanzato, con un nome preciso in cima alla lista: Michy Batshuayi, classe '93, punta del Chelsea e della nazionale belga. Reduce dall'esperienza al Crystal Palace, Batshuayi al momento è fuori dai piani del tecnico dei Blues, Franck Lampard. E' il primo nome per la Roma, visto anche il gradimento di mister Fonseca. Alternativa, ad oggi, resta invece Nikola Kalinic, ex di Fiorentine e Milan attualmente in forza all'Atletico Madrid.