© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma punta forte su Sandro Tonali, regista del Brescia che sta facendo sempre meglio in Serie B. Le prestazioni - e le convocazioni in Nazionale - stanno attirando tutte le big, dalla Juventus al Milan, passando per l'Inter, ma i giallorossi sono quelli che stanno mostrando più interesse, tanto che l'anno scorso era stata rifiutata una proposta da 12 milioni di euro.

CELLINO VUOLE 30 - A inizio stagione la richiesta era di 20 milioni di euro, la Roma prese tempo anche perché avrebbe dovuto aspettare un anno per averlo in rosa. Ora, però, il club capitolino è pronto a offrire una cifra superiore ai 20, più bonus e un giovane in contropartita. Il presidente del Brescia, al momento, non si muove dalle proprie posizioni, almeno fino al termine della stagione.