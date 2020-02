tmw Roma, Boniek può liberarsi a giugno. Previste nuove elezioni federali in Polonia

Fra i nomi circolati per la futura Roma di Friedkin c'è pure quello di Zibi Boniek. A livello dirigenziale, l'ex giocatore giallorosso è fra i candidati che potrebbero andare ad affiancare il ds Gianluca Petrachi.

Da giugno sarà libero - Attuale presidente della Federazione polacca e quindi impossibilitato a ricoprire altre cariche, secondo le ultime raccolte da TMW Boniek sarà probabilmente libero da vincoli a partire dal prossimo giugno. E il motivo è presto detto: nei prossimi mesi in Polonia andranno in scena le elezioni federali per individuare il nuovo presidente e salvo colpi di scena il successore di Boniek sarà Cezary Kulesza, attuale presidente dello Jagiellonia e candidato forte per la poltrona in questione.