Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

Dopo lo sbarco a Fiumicino, tempo di viste mediche per Carles Perez, il nuovo rinforzo della Roma in questo mercato di gennaio. Il giocatore, proveniente da Barcellona, è arrivato infatti pochi minuti fa a Villa Stuart per sostenere i test medici di rito. Di seguito le immagini di TMW: