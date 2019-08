Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

La Roma si rinforza in difesa con un'operazione in entrata: Mert Çetin, difensore centrale classe '97 del Gençlerbirliği, cercato in estate anche da Fenerbahçe e Galatasaray. Il 22enne nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze nella TFF First League e stamane è a Villa Sturt per le visite di rito con la formazione giallorossa.