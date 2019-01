Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Contatti Roma-Paulo Sousa nella notte. Come raccolto da TMW, se la Roma non dovesse convincere nel prossimo match di campionato contro il Milan, potrebbe arrivare l'esonero di Eusebio Di Francesco. Pronto l'ex tecnico della Fiorentina che intanto ha preso tempo con una squadra araba che lo aveva cercato perché vuole capire bene la situazione in casa giallorossa. Al portoghese è stato proposto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altri due anni.