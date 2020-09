tmw Roma-De Sciglio, possibile in prestito con diritto di riscatto. Valutazioni in corso

Sono ore di attesa per il futuro di Mattia De Sciglio, jolly di fascia della Juventus il quale - dopo un iniziale interessamento del Villarreal mai sfociato in una proposta - adesso potrebbe comunque avere la possibilità di lasciare il club bianconero. E' in piedi infatti l'ipotesi Roma, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una situazione - per la quale manca ancora un'intesa di massima - che verrà valutata in maniera più approfondita nelle prossime ore, soprattutto se dovessero trovare conferme le voci sull'asse di mercato tra i due club per quanto riguarda Edin Dzeko.