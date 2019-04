TMW - Roma, Dzeko verso l'uscita. Offerte dalla Premier, Inter tiepida

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko e la Roma sono sempre più lontani, Non basta la lite con Stephan El Shaarawy, nello spogliatoio, a raffreddare i rapporti fra le due parti. La sconfitta di ieri assomiglia sempre di più a una sorta di iceberg sul quale il Titanic è andato a cozzare, con il serio rischio di affondare. Il bosniaco è stato messo sul banco dei cedibili sin da inizio stagione - così come Schick - ma la situazione sta precipitando anche più in fretta del previsto.

OFFERTE PREMIER - La Roma valuterebbe il suo bomber, in condizioni ideali, circa 25 milioni di euro. Peccato che sia l'età - 33 anni - sia il momento non possono non contare in una valutazione del genere. Così qualche timido interessamento è già arrivato, così come qualche proposta, da West Ham e Newcastle, nell'ordine dei dieci milioni di euro. Troppo poco per dire di sì, con una finestra intera davanti.

INTER TIEPIDA - Si è parlato anche di un interessamento dei nerazzurri per Dzeko. Potrebbe essere una soluzione, pur pensando che l'ingaggio ora naviga intorno ai 4,5 milioni di euro. Quello che l'Inter spende per Icardi, in buona sostanza. Il problema è che la rumba è appena iniziata, perché prima sarebbe servito un buon vice per l'argentino, ora il rischio è che i meneghini debbano pretendere un titolare da alternare (o accoppiare) con Lautaro Martinez. E la Juventus? Lo scambio con Higuain sembra fantacalcio, perché il Pipita costa troppo di ingaggio. Certo, con l'arrivo di Sarri tutto potrebbe essere più semplice. Attualmente, però, siamo alla preistoria di un nuovo ciclo.