TMW - Roma, è già caccia al dopo Olsen: contatti per Trapp del PSG

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma cerca l'erede di Robin Olsen. Che dopo i sogni vissuti con Alisson non è riuscito a raccoglierne certo i galloni, sopravanzato nel finale di stagione da Antonio Mirante. E se i giallorossi si stanno già muovendo per cercare squadra all'estremo difensore svedese, dall'altra parte c'è anche la volontà di trovare il futuro numero uno.

Non solo Perin I contatti per Mattia Perin della Juventus ci sono. Concreti, l'ex portiere del Genoa potrebbe essere anche inserito in una trattativa a più ampio respiro per Nicolò Zaniolo in bianconero. Spunti di lavoro, i foglietti sugli obiettivi di Paratici non mentono. Dall'altra parte, però, la Roma lavora anche su un altro tavolo e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, starebbe lavorando forte in questi giorni per Kevin Trapp. A prescindere dall'allenatore, il tedesco è considerato un portiere moderno e di grandi qualità: reduce dal prestito all'Eintracht Francoforte, è di proprietà del Paris Saint-Germain. Dove potrebbe restare però solo qualche giorno, con la Roma all'assalto.