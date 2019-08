TMW - Roma, giorni caldi per il rinnovo di Zaniolo: contatti in settimana

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nicolò Zaniolo e la Roma, prove di futuro insieme. Previsti nuovi contatti in settimana per accelerare le trattative per il rinnovo fino al 2024 dopo i passi avanti di questi giorni. Si cercherà di chiudere a circa 2 milioni a stagione. La Roma vuole blindare Zaniolo e può essere una settimana importante...