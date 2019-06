Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Insidefoto/Image Sport

Con Kostas Manolas destinato a salutare Roma, i giallorossi valutano i possibili rinforzi per la difesa di Paulo Fonseca. La priorità, per quanto appreso da TMW rimane Marc Bartra, classe '91 del Betis; in alternativa, però, spunta il nome di Toby Alderweireld. Classe '89, in forza al Tottenham, il belga piace e vi sono stati dei sondaggi recenti.