tmw Roma in partenza per Berna: anche Karsdorp con il gruppo

vedi letture

La Roma si prepara alla trasferta in Svizzera. La squadra giallorossa, come raccolto da TMW, è arrivata in pullman a Fiumicino. La squadra quindi volerà a Berna, dove domani andrà in scena la sfida con lo Young Boys. Presente anche Rick Karsdorp: il terzino olandese ha messo alle spalle l'infortunio ed è a disposizione di Fonseca.