TMW - Roma, incontro con l'agente di Lovren. Il difensore è la priorità

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma lavora per arrivare ad un difensore centrale in grado di accontentare Fonseca: oggi a Milano incontro fra Petrachi e l'agente di Dejan Lovren. La priorità è arrivare ad un giocatore affidabile per la retroguardia, i nomi sono quelli del croato e di Daniele Rugani e l'obiettivo del club giallorosso è condurre in porto l'operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Ma serve anche la punta - Per l'operazione il club ha stanziato un budget di circa 20 milioni, ma come detto l'obiettivo è realizzare una operazione in prestito, per mantenere un buon tesoretto per andare a caccia dell'attaccante nelle ultime tre settimane di mercato. Il tutto tenendo ben presente la situazione, fluida, che riguarda Edin Dzeko.