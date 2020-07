tmw Roma, intermediari Smalling nella Capitale. Si lavora ad un prestito con obbligo di riscatto

vedi letture

Giornata di contatti sull'asse Roma-Manchester per cercare di risolvere il rebus legato al futuro di Chris Smalling. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione oggi nella Capitale sono attesi gli intermediari della trattativa con il preciso obiettivo di trovare la quadratura per la conferma dell'inglese in giallorosso. Sul piatto una proposta di prestito oneroso a 3 milioni di euro più l'obbligo di acquisto per l'estate 2021 fissato a 15 milioni di euro. Nei prossimi giorno dovrebbe arrivare la risposta dei Red Devils.