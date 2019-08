TMW - Roma, Lovren salta per un milione: l'accordo col Liverpool c'era

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Salta per un milione l'affare tra la Roma e Dejan Lovren: l'accordo col Liverpool era stato raggiunto nelle ultime ore per un prestito oneroso a tre milioni con dodici milioni di riscatto obbligatorio che sarebbe scattato a 20 presenze stagionali. Col giocatore invece era stata raggiunta un'intesa di base per uno stipendio da circa tre milioni l'anno, su base quadriennale. Il problema, puramente economico, è venuto fuori proprio nell'accordo col giocatore, che chiedeva un milione alla firma avendo accettato uno stipendio inferiore a quello percepito in Inghilterra. Un altro smacco per i giallorossi, che nel giro di una settimana hanno visto sfumare l'accordo col centrale campione d'Europa e l'accordo col Montpellier per la cessione di Olsen.