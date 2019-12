Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ore decisive per il passaggio societario della Roma da James Pallotta al connazionale Dan Friedkin. Come raccolto da TMW, nelle prossime ore dovrebbe arrivare il comunicato finanziario richiesto dalla Consob per l'acquisizione da parte del texano. Per l'annuncio vero e proprio, invece, si dovrà aspettare qualcosa in più.