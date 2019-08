TMW - Roma, Nzonzi spinge per uscire: Galatasaray o Ligue1

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma ha aperto al prestito oneroso per Steven Nzonzi, centrocampista arrivato solamente un anno fa dal Siviglia e che non rientra nei piani di Fonseca per il prossimo futuro. Questo perché lo stesso francese aveva dinanzi a sé la possibilità di rimanere nella Capitale, ma come esubero: idea che non gli è evidentemente piaciuta, tanto da spingere per la cessione.

LIGUE 1 O GALATASARAY - Le opzioni in Francia sono molteplici. Il Monaco è la squadra che ha mostrato più interesse, Rennes e Lille sono più lontane, il Lione vorrebbe arrivare a mercato quasi chiuso. Nelle ultime 24 ore è arrivata anche una proposta del Galatasaray, società che giocherà la Champions League e, per questo, preferita al Fenerbahce.