Amadou Diawara nel mirino della Premier League. Il Tottenham studia da mesi il centrocampista della Roma protagonista di una stagione importante e oggi gli osservatori inglesi torneranno a far tappa in Italia, saranno spettatori della partita tra i giallorossi e la Juventus e prenderanno ancora nota delle prestazioni di Diawara. Questa sera all’Olimpico ci saranno anche gli scout del Chelsea. Diawara al centro del mercato, idea inglese per la prossima stagione. Tottenham e Chelsea lo studiano da vicino...