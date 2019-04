TMW - Roma, Pallotta decide il ds a fine mese. Favoriti Petrachi e Campos

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo Stoccarda ha ufficializzato oggi Sven Mislintat, ex capo scouting di Arsenal e Borussia Dortmund, come suo nuovo direttore sportivo. Il dirigente ha aspettato una risposta da Pallotta, invano, dopo due mesi di contatti fitti. Tolto un identikit, per il ruolo di ds continuano a esserci, di fatto, tre nomi principali. C'è Petrachi, con il Torino che dovrebbe cambiare nei prossimi mesi, promuovendo Bava e affiancandolo a un altro profilo di esperienza. Poi c'è Luis Campos, del Lille, che vorrebbe portarsi Jardim come allenatore (ma a Pallotta piace Conte). Al momento la sfida è abbastanza equilibrata per entrambi, con una leggerenza preferenza per il portoghese. Infine Walter Sabatini, per un ritorno gradito a quasi tutta la piazza: c'è ancora ruggine, però, con la presidenza e servirebbe una pace non armata. Entro fine mese Pallotta scioglierà le riserve.