tmw Roma-Pastore, no al muro contro muro. Flaco pronto a rescindere se il club lo vorrà

Javier Pastore e la Roma, nessun muro contro muro. La Roma vista la continua indisponibilità del trequartista argentino sta valutando - in vista della sessione invernale di calciomercato - di appellarsi all'articolo 15, comma 4, dell'accordo collettivo tra Assocalciatori e Lega Serie A, che recita testualmente: "Qualora l’inabilità del Calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come supra definite, si protraggano oltre i 6 (sei) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell’inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto". L'idea è quindi quella di appellarsi al Collegio Arbitrale se Pastore, fino a gennaio, continuerà ad essere indisponibile.

Ma ad oggi non sembrano esserci i presupposti per un epilogo del genere. Pastore, frenato in estate dall'infortunio, è tornato ad allenarsi dopo l'operazione all'anca e non dovrà subire un nuovo intervento. In estate non è andato via a causa dei suoi problemi fisici, ma se a gennaio la Roma vorrà rescindere il contratto l'argentino accetterà questa decisione. Senza battaglie legali.

Quale futuro? Non più un campionato europeo. Per Pastore anche in estate si sono più volte aperte le porte del Medio Oriente piuttosto che della MLS. E in queste direzioni si sta già lavorando in vista della prossima finestra di calciomercato: l'addio dalla Roma sarà quindi scontato