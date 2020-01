Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovi problemi fisici per Henrik Mkhitaryan: l'ex fantasista dell'Arsenal ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra durante il contrasto avvenuto durante Torino-Roma di sabato scorso, non quella precedentemente infortunata quindi. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.