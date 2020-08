tmw Roma, possibile rivoluzione tra i pali: tra le idee c'è anche Jesse Joronen

Possibile rivoluzione tra i pali in casa Roma. Robin Olsen reduce dal prestito al Cagliari è sul mercato: qualche sondaggio è arrivato dalla Germania, ma nessuna offerta concreta per l'estremo difensore svedese, che sicuramente non resterà. C'è poi da delineare il futuro di Pau Lopez: l'estremo difensore spagnolo acquistato un anno fa da Petrachi non ha convinto, ma è a bilancio per 20.6 milioni di euro e la Roma spera che questa estate possano arrivare offerte adeguate per poi prendere un nuovo numero uno.

Chi, eventualmente, al suo posto? Difficile arrivare a Gollini e Meret (nessuna apertura del Napoli al prestito, per ora), più semplice Salvatore Sirigu così come il portiere Jesse Joronen, finlandese classe '93 del Brescia. Tra i pochi a salvarsi nell'ultima disastrosa stagione delle rondinelle, Joronen fu pagato un anno fa da Cellino circa 5 milioni di euro e con la giusta offerta più andare via. Rendimento e buon prezzo: l'ex Copenaghen è più di un'idea per la Roma che verrà. Ma prima bisognerà definire le cessioni.