TMW - Roma, presto summit per Frattesi. Sul classe '99 ora c'è la Juve

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono giorni importantissimi per il futuro di Davide Frattesi. Secondo quanto raccolto da TMW, la prossima settimana ci sarà infatti un summit a Roma per decidere se i giallorossi eserciteranno o meno il loro diritto di riacquisto del classe '99. I capitolini avevano ceduto Frattesi al Sassuolo riservandosi però l'opzione di recompra.

Blitz Juventus - Dopo il Mondiale U20 sul centrocampista si è inserita la Juventus, pronta a sfruttare ancora una volta la collaborazione proficua coi neroverdi. Una ragione in più, in casa Roma, per rimpossessassi subito del cartellino del talento reduce dal prestito all'Ascoli e obiettivo, tra le altre, dell'Empoli per la prossima stagione.