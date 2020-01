Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano brutte notizie per la Roma per Nicolò Zaniolo. Il fantasista giallorosso ha lasciato anzitempo in barella la sfida contro la Juventus ed è stato trasportato in ambulanza a Villa Stuart per gli accertamenti del caso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il ragazzo ha riportato una rottura crociato anteriore e verrà operato nella giornata di domani.